Взрывы раздались во время воздушной тревоги, которую объявили почти по всей стране. Не пренебрегайте своей безопасностью и оставайтесь в укрытиях.

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По состоянию на 20:30 взрывы слышали в Виннице, Львове, Киеве, Кировоградской области и на Днепропетровщине.

Информацию о взрывах уточняют. Следите за сообщениями местных администраций о взрывах.

Важно! Звуки взрывов могли прозвучать и из-за работы ПВО. Однако, в любом случае, важно находиться в укрытиях, так как наша противовоздушная оборона сбивает значительное количество вражеских целей в небе. Однако всегда остается риск, что какая-либо ракета или ее обломки приземлятся на населенные пункты. Никогда нельзя определить наперед, куда ударит Россия.

Кроме того, напоминаем, что распространять фото и видео с последствиями прилетов запрещено, особенно во время воздушной тревоги, потому что это корректирует огонь российских оккупантов.

Также важно не распространять информацию о местах взрывов и их адресах, так как этим может воспользоваться противник.