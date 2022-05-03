Соответствующую информацию обнародовали в Госпогранслужбе. По состоянию на 21:33 3 мая информации о людях нет.

Заметьте Винница, Львов, Киев, Одесса, Днепропетровщина и Кировоградщина: по Украине раздаются взрывы

Враг из России угнал по Сумщине

Враг применил реактивные системы залпового огня и минометы,

– говорится в сообщении.

Кроме того, после 18 часов 3 мая на окраине одного из сел Шосткинского района наши пограничники зафиксировали разрывы 8 ракет. Их российские оккупанты также выпустили из России ракетными системами залпового огня.

Коротко об атаках врагов по Украине 3 мая

Вечером 3 мая во многих регионах Украины объявили воздушную тревогу. Людей призывали находиться в укрытиях.

Впоследствии во Львове, Киеве, Виннице, а также на Закарпатье, Днепропетровщине и Кировоградщине враги нанесли ракетные удары. По состоянию на 21:54 данных о людях нет.

Однако известно, что во Львове ракетные удары повредили 2 или 3 электрические подстанции. Зато в Виннице сработала ПВО.

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