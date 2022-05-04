Генштаб ВСУ сообщил актуальную информацию о ситуации на фронте по состоянию на утро 4 мая. Цель врага остается той же – установить полный контроль над Луганской и Донецкой областями, а также удержать сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом.

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Ситуация на фронте по основным направлениям

Накануне враг обстреливал ракетами множество украинских областей. Удары россияне нанесли по Днепропетровщине, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областям.

Волынское и Полесское направления

Здесь российские войска активных действий не вели. Признаков наступательных группировок врага не обнаружили. Однако подразделения белорусских военных продолжают усиленно охранять границу Беларуси.

Также один ракетный дивизион из состава 465 ракетной бригады вооруженных сил Беларуси переместили из места дислокации в пункт назначения.

Сиверское направление

Здесь тоже нет признаков того, что противник сформировал наступательную группировку. Подразделения вооруженных сил государства-агрессора развернули в пунктах пропуска Брянской области. Речь идет о "Новых Юрковичах", "Погаре" и "Ломаковке".

Слобожанское направление

Враг обстреливал Харьков и населенный пункт Протопоповка, используя артиллерию и минометы. В районе Кутузовки и Александровки противник проводил воздушную разведку.

Это важно! Россияне пытались вести наступление в направлении Довгенького, однако без успехов.

Донецкое и Таврическое направления

Российские войска постоянно обстреливали украинские подразделения. На Лиманском направлении враг наступает в сторону Шедриголового, продолжаются бои. Силы здесь Россия усиливает и активно разведывает украинские позиции.

Продолжаются и штурмовые действия в Попасной. Не сдалась и крепость "Азовсталь" в Мариуполе: враги наносят по заводу мощные авиаудары. В направлении Запорожья противник штурмовал Орехов, однако без успехов.

Южнобужское направление

Из артиллерии реактивных систем залпового огня россияне стремятся уничтожить наше фортификационное оборудование. Вдоль линии разграничения враг применяет танки. Значительно активизировались боевые действия возле Томиной Балки.

Бессарабское направление

Ситуация здесь – напряженная, но полностью под контролем Вооруженных Сил Украины.

Боевые действия в Украине на утро 4 мая / Фото Liveuamap

Как было накануне Карта боевых действий по состоянию на 3 мая: какая ситуация на фронте

Успехи Вооруженных Сил Украины за сутки

За сутки Воздушные силы и Сухопутные войска сбили 7 беспилотников и 8 крылатых ракет противника.

В Донецкой и Луганской областях отбито 12 атак врага.

Наши защитники уничтожили 6 танков, 5 артиллерийских систем, 15 единиц боевой бронированной техники и 9 единиц автомобильной техники противника.

Есть потери у врага и по другим направлениям.

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