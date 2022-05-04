Генштаб ЗСУ повідомив актуальну інформацію про ситуацію на фронті станом на ранок 4 травня. Мета ворога залишається тією самою – встановити повний контроль над Луганщиною та Донеччиною, а також утримати сухопутний коридор з тимчасово окупованим Кримом.

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Ситуація на фронті по основних напрямках

Напередодні ворог обстрілював ракетами велику кількість українських областей. Удари росіяни завдали по Дніпропетровщині, Кіровоградській, Львівській, Вінницькій, Київській, Закарпатській, Одеській та Донецькій областях.

Волинський та Поліський напрямки

Тут російські війська активних дій не вели. Ознак наступальних угруповань ворога не виявили. Проте підрозділи білоруських військових продовжують посилено охороняти кордон Білорусі.

Також один ракетний дивізіон зі складу 465-ї ракетної бригади збройних сил Білорусі перемістили з місця дислокації в пункт призначення.

Сіверський напрямок

Тут теж немає ознак того, що противний сформував наступальне угруповання. Підрозділи збройних сил держави-агресорки розгорнули у пунктах пропуску Брянської області. Мовиться про "Нові Юрковичі", "Погар" та "Ломаковку".

Слобожанський напрям

Ворог обстрілював Харків та населений пункт Протопопівка, використовуючи артилерію та міномети. В районі Кутузівки та Олександрівки противник проводив повітряну розвідку.

Це важливо! Росіяни намагались вести наступ у напрямку Довгенького, проте успіху не мали.

Донецький та Таврійський напрямки

Російські війська постійно обстрілювали українські підрозділи. На Лиманському напрямку ворог наступає у бік Шедриголового, тривають бої. Сили тут Росія посилює та активно розвідує українські позиції.

Тривають і штурмові дії у Попасній. Не здалась і фортеця "Азовсталь" у Маріуполі: вороги завдають по заводу потужних авіаударів. У напрямку Запоріжжя противник штурмував Оріхів, проте це успіху не мало.

Південнобузький напрямок

З артилерії, реактивних систем залпового вогню росіяни прагнуть знищити наше фортифікаційне обладнання. Вздовж лінії розмежування ворог застосовує танки. Значно активізувались бойові дії біля Томиної Балки.

Бессарабський напрям

Ситуація тут – напружена, проте повністю під контролем Збройних Сил України.

Бойові дії в Україні на ранок 4 травня / Фото Liveuamap

​Як було напередодні Карта бойових дій станом на 3 травня: яка ситуація на фронті

Успіхи Збройних Сил України за добу

За добу Повітряні сили та Сухопутні війська збили 7 безпілотників та 8 крилатих ракет противника.

На Донеччині та Луганщині відбито 12 атак ворога.

Наші оборонці знищили 6 танків, 5 артилерійських систем, 15 одиниць бойової броньованої техніки та 9 одиниць автомобільної техніки противника.

Є втрати у ворога і на інших напрямках.

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