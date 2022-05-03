Російські окупанти і далі зосереджують свою силу на Півдні та Сході нашої держави. Отримавши розгром від українських захисників, ворог намагається поповнювати техніку та живу силу.

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Що відбувається на фронті на ранок 3 травня

Генштаб Збройних Сил України повідомив про актуальну інформацію з передової на ранок. Росіяни змушені знімати зі зберігання свою техніку. Саме це відбулось з 27 квітня по 2 травня у Воронезькій області. В місті Богучар розконсервували 17 танків і 60 БМП-1, які вже відправили на війну в тимчасово окуповані території України.

Напрямки, на яких ворог не веде активних дій:

Волинський;

Поліський;

Сіверський.

Ситуація на інших напрямках

ЗСУ повідомили, що на Слобожанщині росіяни продовжуть підло обстрілювати місто Харків та околиці. Також активно б'ють навкло Ізюма. Там був вогневий вплив на наших захисників.

Активних дій ворога не зафіксували на Південнобузькому напрямку. Російські загарбники при цьому обстрілювали наші війська вздовж лінії зіткнення.

За 2 травня підрозділи протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ уразили 7 БпЛА "Орлан-10" та 1 БпЛА "Форпост".

Гарячі бої на Донбасі

У Генштабі ЗСУ вкотре звертають увагу на те, що на Донецькому напрямку російські загарбники знову й знову намагаються з усіх сил встановити повний контроль над важливими населеними пунктами. Мовиться про Рубіжне, Попасну. Також ворог хоче просунутися до Лиману та Слов'янська.

Нагадаємо, що згідно плану росіян, вони хочуть вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей, а також Херсонщини. Але ЗСУ успішно ламають ці плани ворога.



Відтак, повідомляють, що в Донецькій і Лугансьій областях за 2 травня відбили 12 атак російських окупантів. Крім того знищили:

6 танків;

5 артилерійських систем;

22 одиниці бойової броньованої техніки;

8 одиниць автомобільної техніки противника.



Бойові дії в Україні на ранок 3 травня / Фото Liveuamap

Наші захисники запевняють, що росіяни мають втрати й на інших напрямках свого цинічного наступу. Український народ активно в цьому допомагає та сприяє. Адже на тимчасово окупованих територіях розвивається рух опору.

Росіяни нещадно б'ють по Луганщині

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповідає, що російські окупанти чинять на території Луганської області. За його словами, регіон бомблять нещадно й кожного разу все більше та більше. Іноді це може бути й 7 літаків одночасно.

Також Гайдай розповів історію про терор місцевого населення. Окупанти хочуть зробити такі собі колгоспи. У фермері вимагають, щоб ті віддали їм свою техніку. Один із фермерів Луганщини, який володіє невеликим фермерським господарством, відмовився. Росіяни розстріляли його дім із БТР.

"Відзначаються" російські загарбники й тим, що руйнують інфраструктурні та історичні об'єкти в Україні. Донбас не виняток. ВІдтак, на Луганщині вони зруйнували вщент столітню гімназію. Будівля згоріла.

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