Яка ситуація в області 2 травня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення в ефірі "Новое время".

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Чому ворог обрав таку тактику

Посадовець пояснює інтенсивне обстрілювання тим, що росіяни нічого не можуть зробити в наземних операціях. Відтак, єдине, що їм залишається – "утюжити" й усе рівняти із землею.

Російська армія знищує все на своєму шляху. Лише збільшується кількість обстрілів і літаків, які бомбардують міста. Ми вже фіксуємо їх по 7 штук водночас,

– сказав Гайдай.

Він наголосив, що літаки атакують не лише позиції українських захисників. Також ворог просто знищує будівлі в містах. Це роблять всіма можливими методами та зовсім не зважають на цивільних, які ще там залишилися.

Зменшується можливість евакуації

Наразі вже стало значно важче евакуювати цивільних жителів регіону. Зокрема, важка ситуація через обстріли в районі Попасної. Там російські війська "прострілюють" уже абсолютно всю територію.

Також уже був один випадок розстрілу автобуса волонтерів. Також вороги взяли в полон водія автобуса, який поїхав забирати людей із Попасної.

Вони продовжать чинити цей терор

Голова ОВА підкреслив, що ворожі обстріли області не завершаться найближчим часом. Мовляв, вони лише стануть більш масовими, оскільки противник не може прорватися крізь лінію оборони українських захисників.

На думку Гайдая, росіяни надалі використовуватимуть:

великі калібри артилерії;

реактивні системи залпового вогню;

бомбардування авіацією.

Напередодні знищили історичну споруду

2 травня стало відомо, що Росія "денацифікувала" стару гімназію в Лисичанську. Цей навчальний заклад пережив 2 світові війни, проте тепер вона знищена вщент.

Цю споруду понад 100 років тому сконструювали бельгійці. Вона не лише мала неймовірно красивий вигляд, а й входила до сотні найкращих шкіл країни.

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