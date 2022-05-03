Какая ситуация в области 2 мая рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его включение в эфире "Новое время".

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Почему враг избрал такую тактику

Чиновник объясняет интенсивный обстрел тем, что россияне ничего не могут сделать в наземных операциях. Следовательно, единственное, что им остается – "утюжить" и все ровнять с землей.

Российская армия уничтожает все на своем пути. Лишь увеличивается количество обстрелов и самолетов, бомбящих города. Мы уже фиксируем их по 7 штук одновременно,

– сказал Гайдай.

Он подчеркнул, что самолеты атакуют не только позиции украинских защитников. Также враг просто уничтожает постройки в городах. Это делают всеми возможными методами и вовсе не учитывают еще оставшихся там гражданских.

Уменьшается возможность эвакуации

Уже стало значительно труднее эвакуировать гражданских жителей региона. В частности, тяжелая ситуация из-за обстрелов в районе Попасной. Там российские войска "простреливают" уже абсолютно всю территорию.

Также был один случай расстрела автобуса волонтеров. Также враги взяли в плен водителя автобуса, уехавшего забирать людей из Попасной.

Они продолжат этот террор

Глава ОВА подчеркнул, что вражеские обстрелы области не завершатся в ближайшее время. Мол, они станут более массовыми, поскольку противник не может прорваться сквозь линию обороны украинских защитников.

По мнению Гайдая, россияне будут в дальнейшем использовать:

большие калибры артиллерии;

реактивные системы залпового огня;

бомбардировку авиацией.

Накануне уничтожили историческое сооружение

2 мая стало известно, что Россия "денацифицировала" старую гимназию в Лисичанске. Это учебное заведение пережило 2 мировые войны, однако теперь оно уничтожено до основания.

Это сооружение более 100 лет назад сконструировали бельгийцы. Оно не только выглядело невероятно красиво, но и входила в сотню лучших школ страны.

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