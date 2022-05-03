Российские оккупанты и дальше сосредотачивают свою силу на юге и востоке нашего государства. Получив разгром от украинских защитников, враг пытается пополнить технику и живую силу.

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Что происходит на фронте на утро 3 мая

Генштаб Вооруженных Сил Украины сообщил об актуальной информации с передовой на утро. Россияне вынуждены снимать с хранения свою технику. Именно это происходило с 27 апреля по 2 мая в Воронежской области. В городе Богучаре расконсервировали 17 танков и 60 БМП-1, которые уже отправили на войну на временно оккупированные территории Украины.

Направления, на которых враг не ведет активных действий:

Волынский;

Полесский;

Северский.

Ситуация на других направлениях

ВСУ сообщили, что на Слобожанщине россияне продолжат подло обстреливать город Харьков и окрестности. Также активно бьют по Изюму.

Активные действия врага не зафиксировали на Южнобужском направлении. Российские захватчики при этом обстреливали наши войска вдоль линии столкновения.

За 2 мая подразделения противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск поразили 7 БПЛА "Орлан-10" и 1 БПЛА "Форпост".

Горячие бои на Донбассе

В Генштабе ВСУ снова обращают внимание на то, что на Донецком направлении российские захватчики снова и снова пытаются изо всех сил установить полный контроль над важными населенными пунктами. Речь идет о Рубежном, Попасной. Также враг хочет продвинуться в Лиман и Славянск.

Напомним, что согласно плану россиян они хотят выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей, а также Херсонщины. Но ВСУ успешно ломают эти планы врага.



Следовательно, сообщают, что в Донецкой и Луганской областях за 2 мая отразили 12 атак российских оккупантов. Кроме того, уничтожили:

6 танков;

5 артиллерийских систем;

22 единицы боевой бронированной техники;

8 единиц автомобильной техники противника.



Боевые действия в Украине к утру 3 мая / Фото Liveuamap

Наши защитники уверяют, что у россиян есть потери и на других направлениях своего циничного наступления. Украинский народ активно в этом помогает и содействует. Ведь на временно оккупированных территориях развивается сопротивление.

Россияне беспощадно бьют по Луганщине

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказывает, что российские оккупанты наступают на территории Луганской области. По его словам, регион бомбят беспощадно и каждый раз все больше и больше. Иногда это может быть и 7 самолетов одновременно.

Также Гайдай рассказал историю о терроре местного населения. Оккупанты хотят сделать такие себе колхозы. У фермеров требуют, чтобы они отдали им свою технику. Один из фермеров Луганщины, владеющий небольшим фермерским хозяйством, отказался. Россияне расстреляли его дом из БТР.

"Отмечаются" российские захватчики и разрушающие инфраструктурные и исторические объекты в Украине. Донбасс не исключение. Следовательно, в Луганской области они разрушили до основания столетнюю гимназию. Здание сгорело.

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