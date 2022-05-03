Про це 2 травня розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він повідомив, що на окупованій території у Сватовому росіяни проводили збори.
До теми Росіяни великими очима дивляться на сучасне медобладнання і крадуть його, – Гайдай
"Вони сказали всім фермерам, що їхнє майно повертається у комунальну власність й створюватимуть колгоспи. Й, відповідно, якась мавпа мала б цим керувати", – зазначив Гайдай.
Росіяни вдаються до помсти
Очільник ОВА сказав, що на зборах був чоловік, який має невелике фермерське господарство. Він підвівся й запитав в окупантів: "Як ви це уявляєте? Я все життя працював на землі. Я поклав туди здоров'я, нерви, багато сили й ресурсу. У мене є результат, я заробляю гроші. Це моя земля й техніка. На мене працюють люди й ви хочете, щоб я віддав все в колгосп?".
Він відмовився так співпрацювати. Ввечері під'їхав БТР до дому цього чоловіка й розстріляв будинок. Слава Богу, люди залишились живими, але таким чином росіяни придушують будь-яке бажання сперечатися,
– сказав Гайдай.
Що грабують росіяни
Окупанти крадуть не лише побутові предмети, а й медичне обладнання. Гайдай сказав, що командування окупантів дивується, які засоби є в українських лікарнях. Зазначив, що загарбники дивляться на це як на космічний корабель.
Крім цього, розповів Гайдай, що навіть якщо окупант вкраде смартфон й привезе в далеке російське село, то там не знатимуть, як цим користуватися і як дзвонити.
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Ситуація на Луганщині: останні новини
- Стало відомо, що російські вбивці 30 квітня обстріляли евакуаційні автобуси з Попасної.
- Впродовж 1 травня окупанти 18 разів атакували Луганщину.
- У Луганській ОВА зазначили, що зафіксували руйнування 28 будинків. Також є інформація про трьох загиблих та трьох поранених. Серед них є дитина.