Про це 2 травня розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він повідомив, що на окупованій території у Сватовому росіяни проводили збори.

До теми Росіяни великими очима дивляться на сучасне медобладнання і крадуть його, – Гайдай

"Вони сказали всім фермерам, що їхнє майно повертається у комунальну власність й створюватимуть колгоспи. Й, відповідно, якась мавпа мала б цим керувати", – зазначив Гайдай.

Росіяни вдаються до помсти

Очільник ОВА сказав, що на зборах був чоловік, який має невелике фермерське господарство. Він підвівся й запитав в окупантів: "Як ви це уявляєте? Я все життя працював на землі. Я поклав туди здоров'я, нерви, багато сили й ресурсу. У мене є результат, я заробляю гроші. Це моя земля й техніка. На мене працюють люди й ви хочете, щоб я віддав все в колгосп?".

Він відмовився так співпрацювати. Ввечері під'їхав БТР до дому цього чоловіка й розстріляв будинок. Слава Богу, люди залишились живими, але таким чином росіяни придушують будь-яке бажання сперечатися,

– сказав Гайдай.

Що грабують росіяни

Окупанти крадуть не лише побутові предмети, а й медичне обладнання. Гайдай сказав, що командування окупантів дивується, які засоби є в українських лікарнях. Зазначив, що загарбники дивляться на це як на космічний корабель.

Крім цього, розповів Гайдай, що навіть якщо окупант вкраде смартфон й привезе в далеке російське село, то там не знатимуть, як цим користуватися і як дзвонити.

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