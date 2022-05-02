Сьогодні голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що було два автобуси. Один – волонтерський, який був розстріляний і залишився на місці події. Автобуси розстріляли зі стрілецької зброї та гранатометів.

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Відомо про одну загиблу людину

Зв’язку з людьми, які там були, немає. Салон в крові, але тіл немає. Попередньо відомо, що загинула одна людина. Ще одна жива, але поранена. Вона вже у наших військових,

– розповів Гайдай.

Другий автобус – шкільний. Він продовжив рух, попри попередження про небезпеку.

Водій опинився у полоні окупантів

"Водій намагався забрати людей на евакуацію. Доля цього автобуса невідома. Але людину (водія – ред.) ми бачили в полоні. Там взагалі сюр. Орки змушують водія казати, що ми (Україна – ред.) не займаємось евакуацією. Але змушують це говорити людину, яка й займалась евакуацією", – додав Гайдай.

Очільник ОВА також розповів, що це не перша поїздка водія, він вже раніше кілька разів евакуйовував людей.

Ми вже подали через Ірину Верещук водія в перелік на обмін,

– сказав Гайдай.

Що відомо про розстріляні автобуси в Попасній

Напередодні розстрілу автобусів із Попасної вдалося евакуювати 31 людину. Проте охочих виїхати з міста було значно більше, тому було ухвалено рішення відправити ще два додаткові автобуси. Транспортні засоби до пункту призначення доїхали, а там уже потрапили під вогонь ворожої диверсійно-розвідувальної групи.

Після обстрілу глава Попаснянської ВЦА Микола Ханатов повідомив, що зв'язку із людьми, які перебували у транспортному засобі й організовували евакуацію, немає.

Очільник Луганської ОВА Гайдай повідомляв, що у першому автобусі всередині була кров, однак тіл людей не було виявлено.

Інтерв'ю для пропаганди

А другий автобус, який здійснював евакуацію, – зник. Він віз до Попасної гуманітарну допомогу, а там мав забрати людей. За словами Гайдая, з цим автобусом зв'язку немає взагалі.

Проте вчора, 1 травня, з'ясувалось, що водій – живий, але російські окупанти взяли його в полон.

Загарбники записали з чоловіком пропагандистське "інтерв'ю" для того, аби показувати по центральному російському телеканалу.

Росіяни змусили його говорити, що українська влада не займається евакуацією людей. Мовляв, їх кинули напризволяще.

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