Сегодня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что было два автобуса. Один – волонтерский, который был расстрелян и остался на месте происшествия. Автобусы были расстреляны из стрелкового оружия и гранатометов.

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Известно об одном погибшем человеке

Связи с находившимися там людьми нет. Салон в крови, но тел нет. Предварительно известно, что погиб один человек. Еще одна жива, но ранена. Она уже у наших военных,

– рассказал Гайдай.

Второй автобус – школьный. Он продолжил движение, несмотря на предупреждение об опасности.

Водитель оказался в плену оккупантов

"Водитель пытался забрать людей на эвакуацию. Судьба этого автобуса неизвестна. Но человека (водителя – ред.) мы видели в плену. Там вообще сюр. Орки заставляют водителя говорить, что мы (Украина – ред.) не занимаемся эвакуацией. Но заставляют это говорить человека, который и занимался эвакуацией", – добавил Гайдай.

Глава ОВА также рассказал, что это не первая поездка водителя, он уже раньше несколько раз эвакуировал людей.

Мы уже подали через Ирину Верещук водителя в перечень на обмен,

– сказал Гайдай.

Что известно о расстрелянных автобусах в Попасной

В преддверии расстрела автобусов из Попасной удалось эвакуировать 31 человека. Однако желающих уехать из города было гораздо больше, поэтому было принято решение отправить еще два дополнительных автобуса. Транспортные средства до пункта назначения доехали, а там уже попали под огонь вражеской диверсионно-разведывательной группы.

После обстрела глава Попаснянской ОВА Николай Ханатов сообщил, что связи с людьми, которые находились в транспортном средстве и организовывали эвакуацию, нет.

Глава Луганской ОВА Гайдай сообщал, что в первом автобусе внутри была кровь, однако тел людей не было обнаружено.

А второй автобус, который производил эвакуацию, – исчез. Он вез в Попасную гуманитарную помощь, а там должен был забрать людей. По словам Гайдая, с этим автобусом связи нет вообще.

Однако вчера, 1 мая, выяснилось, что водитель жив, но российские оккупанты взяли его в плен.

Захватчики записали с мужчиной пропагандистское "интервью" для того, чтобы показывать по центральному российскому телеканалу.

Россияне заставили его говорить, что украинские власти не занимаются эвакуацией людей. Якобы их бросили на произвол судьбы.

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