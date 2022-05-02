Про черговий такий випадок розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у ефірі національного телемарафону. Росіяни націлились на медобладнання і розграбовують лікарні регіону загалом, передає 24 канал.

До теми Окупантам вдається хоч трохи просуватися лише там, де вони винищили все вщент, – Гайдай

Історія щодо лікарень дуже показова. "Асвабадітєлі" у вигляді орків приходять із величезними очима, дивляться на надсучасне обладнання в лікарнях Луганщини, яке ми минулого року встановили. Це апарати на кшталт МРТ чи КТ провідних світовий фірм. Це дуже дороге, сучасне й круте обладнання,

– каже Гайдай.

За його словами, є навіть відповідні фото, на яких видно, як саме реагують російські окупанти на те, чого ніколи в житті ще не бачили.

"Помітно, що вони не можуть хоч якось приховати свій подив. Для них це щось неймовірне. А потім через кілька днів вони це медичне обладнання просто демонтують і відвозять. Везуть собі в свою "чудову" якусь рашу чи на окуповані території в Луганськ. Там, до речі, з обладнанням дуже великі проблеми", – зауважив очільник Луганської обласної військової адміністрації.

Мародерство росіян в Україні

Факти крадіжок російських загарбників на тих територіях, куди вони безжально увірвались та окупували, просто вражають. Росіян дивують чайники, пральні машини, унітази, звична для українців їжа. Наприклад, коли Чернігівщина була окупованою, то голова обласної військової адміністрації розповідав, що російські окупанти навіть виносили їжу з погребів.

Як розповідав, радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, на територіях тимчасово окупованої Херсонщини росіяни почали промислове мародерство. На його думку, ситуація схожа до тих подій, що коїлися в 90-ті роки. Адже ворог масово відбирає в селян та підприємців техніку, краде зерно та коїть інші безчинства.

А медобладнання російські загарбники крадуть в Україні вже не вперше. Про схожу ситуацію повідомляли й в Маріуполі, який перебуває в блокаді росіян. Радник мера міста Петро Андрющенко заявляв, що мародери вивезли звідти частину апаратів ШВЛ.

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