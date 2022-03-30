Про це 30 березня розповів В'ячеслав Чаус, голова Чернігівської ОВА. Він підтвердив, що росіяни вдаються в області до мародерства, пише 24 канал.

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Де ситуація наразі залишаються важкою

Посадовець уточнив, що мовиться про населені пункти, розташовані безпосередньо поруч з Черніговом, й також кілька у Ніжинському й Прилуцькому районах. Там ситуація справді критична, ворог сидить "на головах" у людей.

Люди у погребах, підвалах, а ворог витягує всю їжу, все продовольство. Знущається над нашими мешканціями. Цього ми ніколи їм не пробачимо,

– наголосив Чаус.

Він зазначив, що у таких місцях ситуація навіть критичніша, ніж у Чернігові. Основна частина таких населених пунктів – біля обласного центру. Там, де стоїть ворожа артилерія, танки.

Зверніть увагу! На Чернігівщині окупанти гатять з артилерії й активно залучають диверсантів на усьому Сіверському напрямку.

Росіяни крадуть навіть чайники й коври

Крім цього, глава ОВА зазначив, що на Чернігівщині є російські підрозділи, відрізані від основних регулярних частин. Вони займаються мародерством. "Навіть чайники вивозять й коври складають у свої БТР, коли втікають і їдуть з країни чи на ротацію", – розповів Чаус.

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