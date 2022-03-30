Об этом 30 марта рассказал Вячеслав Чаус, глава Черниговской ОВА. Он подтвердил, что россияне прибегают в области к мародерству.

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Где ситуация пока остается тяжелой

Чиновник уточнил, что речь идет о населенных пунктах, расположенных непосредственно рядом с Черниговом, а также о нескольких в Нежинском и Прилуцком районах. Там ситуация действительно критическая, враг сидит на головах у людей.

Люди в погребах, подвалах, а враг вытаскивает всю пищу, все продовольствие. Издевается над нашими жителями. Этого мы никогда им не простим,

– подчеркнул Чаус.

Он отметил, что в таких местах ситуация даже более критическая, чем в Чернигове. Основная часть таких населенных пунктов – возле областного центра. Там, где стоит вражеская артиллерия, танки.

Обратите внимание! На Черниговщине оккупанты лупят из артиллерии и активно привлекают диверсантов по всему Северскому направлению.

Россияне воруют даже чайники и коврики

Кроме того, глава ОВА отметил, что на Черниговщине есть российские подразделения, отрезанные от основных регулярных частей. Они занимаются мародерством. "Даже чайники вывозят и ковры складывают в свои БТР, когда убегают и уезжают из страны или на ротацию", – рассказал Чаус.

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