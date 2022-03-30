Оккупанты пытаются развернуть деятельность ДРГ на всем Северском направлении. Об этом сообщили в Генштабе 30 марта.

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Враг, к тому же, продолжает оборудовать свои позиции для обстрелов Черниговщины.

"На Северском направлении противник сосредоточил усилия на проведении мероприятий диверсионно-разведывательной деятельности, инженерном оборудовании позиций и нанесении артиллерийских ударов по позициям подразделений Вооруженных Сил Украины и объектам инфраструктуры в районе города Чернигова", – говорится в сообщении.

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