Окупанти намагаються розгорнути діяльність ДРГ на усьому Сіверському напрямку. Про це повідомили в Генштабі 30 березня.
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Ворог до того ж продовжує обладнувати свої позиції для обстрілів Чернігівщини.
"На Сіверському напрямку противник зосередив зусилля на проведенні заходів диверсійно-розвідувальної діяльності, інженерному обладнанні позицій та нанесенні артилерійських ударів по позиціях підрозділів Збройних Сил України і об’єктах інфраструктури в районі міста Чернігова", – мовиться в повідомленні.
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