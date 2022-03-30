У 2014 році в мережі був опублікований ролик російських пропагандистів. В ньому переконували, чому Росія не може напасти на Україну.

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Там "попереджали", що війна в Україні вигідна лише США, але аж ніяк не Росії. Адже тоді на Росію накладуть санкції, що в кінцевому результаті приведе до її як не занепаду, так поневолення зі сторони США. Як в "лихие 90-е", застерігали пропагандисти.

Правда в цьому ролику про американське поневолення "попереджали" і країни Європи. І про третю світову війну.

Пройшло 8 років з цього моменту. І в російських пропагандистів "змінилася думка". І про своє "попередження" самим собі вони вже забули. Тепер їх не лякали санкції, ізоляція та американці, які єдині, хто залишиться у виграші.

"Тепер виходить, що Путін – це американський агент, який втягнув Росію у невигідну війну, внаслідок якої Росія ослабне і буде підпорядкована США. Найдивовижніше, що самі росіяни, яким промивали мізки такою пропагандою, не пам'ятають навіть цього. Тобто вчора говорили, що вводити в Україну війська не можна, сьогодні кажуть, що вводити треба – і ніхто запитань не ставить. Просто кивають головами у відповідь на будь-яку дичину", – відзначив з цього приводу журналіст Денис Казанський.

Але частина з їх "попереджень" таки здійснилася – на країну і справді наклали санкції, що призвело до її ізоляції.

Є ймовірність, що росіяни скоро будуть бачити війну не з екранів своїх телевізорів та смартфонів, а з окопів. Адже через чималі втрати, в країні можуть оголосити масовий призов.

Відео пропагандистського ролика про те, чому "Росії не вигідна війна проти України"