Сьогодні хочу поговорити про класифікацію цих ракет, щоб усі усвідомлювали, якою зброєю нищать українців і які загрози це несе.

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Почнемо власне з "Калібрів"

У чому головна її небезпечність цієї зброї? Перше – це її швидкість. А саме: 180 – 240 метрів за секунду. Друге – те, що вона йде на малих висотах і фактично може лавірувати з урахуванням рельєфу місцевості. Це унеможливлює ефективність роботи не тільки українських систем ППО, а й ППО країн НАТО.

В залежності від класифікації "Калібр" має дальність ураження від декількох сотень до 2,5 тисяч кілометрів. Так, дальність стрільби ракетами "Калібр" по морських цілях досягає 375 кілометрів, а по наземних – 2 600 кілометрів. В експортній модифікації дальність польоту обмежується 300 кілометрами.

Уперше Росія застосувала крилаті ракети "Калібр" у 2015 році, коли з катерів у Каспійському морі завдали декілька ракетних ударів по базах збройної опозиції в Сирії.

Відтоді Росія використовує ракети "Калібр" не тільки як військову зброю, але й передусім для військово-дипломатичного тиску на інші країни. В тому числі й на Україну. Якщо уважно подивимося, то риторика Росії, починаючи з 2015 року і до активізації війни у 2022 році постійно педалювала тему можливого бомбардування чи то здійснення ракетних ударів "Калібрами" по українських містах та об'єктах критичної й військової інфраструктури.

Ракети "Калібр" можуть мати декілька модифікацій. Перша – власне корабельна. Друга – з підводних човнів. Третя – наземні пускові установки. І четверта – з літаків ("Калібр-А").

На озброєнні Росії є:

ракетні комплекси Калібр для озброєння підводних човнів (Калибр-ПЛЭ, експортне позначення Club-S);

ракетні комплекси для озброєння бойових надводних кораблів (Калибр-НКЭ, експортне позначення Club-N);

мобільні ракетні комплекси Калібр-М (експортне позначення Club-M);

комплекси ракетної зброї авіаційного базування Калібр-А (експортне позначення Club-A).

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Що відбувається зараз?

Перші ракетні удари були нанесені 24 лютого саме з використанням "Калібрів", тоді відбулося 16 пусків цих крилатих ракет. Наразі всі розмови про те, що у Росії закінчуються крилаті ракети, і ми можемо видихнути з полегшенням, щонайменше не відповідають дійсності. Тобто не варто розслаблятися.

Другий тип зброї, на якому я хотів би зупинитися – це так звані "Іскандери". Це – оперативно-тактичні ракетні комплекси. Росіяни називають її основним ракетним щитом чи то головною відповіддю країнам НАТО.

Першим практичним їх застосуванням з території Росії були пуски по базах збройної опозиції в Сирії. А 24 лютого 2022 року відбулися 65 пусків по території України.

Власне пускові комплекси "Іскандер" можуть використовувати як крилаті ракети, так і квазібалістичні, дальність ураження яких – до 500 кілометрів. Це робить можливим їхнє використання в локальних конфліктах, як це відбувається наразі.

Балістичні ракети комплексів Іскандер-М, які Росія випустила по території України, мають приманки, здатні ошукувати радари протиповітряної оборони та ракети теплового пошуку.

Були згадки про використання "Іскандерів" і під час Карабаського конфлікту. Нагадаю, поблизу міста Шуша були знайдені фрагменти ракет "Іскандер". Тоді азербайджанська сторона продемонструвала залишки цих ракет, звинувативши вірменську сторону в їх використанні під час активної фази військового протистояння.

Відповідно президент Вірменії Пашинян заявив про неефективність цих ракет і навіть частково звинуватив Росію у постачанні неякісної зброї. Це спричинило нервову реакцію керівництва Росії. Вони заявили про те, що ракет "Іскандер" нібито взагалі не було на озброєнні ЗС Вірменії, і всі закиди відповідно є голослівними.

Третє, що можуть використовувати й використовують рашисти у війні проти України, – це власне тактичні комплекси "Точка-У". Дальність ураження – до 150 кілометрів. Фактично це – морально застаріла зброя. Але, менше з тим, вона є дієвою. "Точка-У" є керованою ракетою, що забезпечує кругове імовірне відхилення близько 150 метрів.

Її застосовують як російські окупаційні війська, так і ЗСУ.

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Комплекс використовує ракети з боєголовками масою 482 кілограми, що може оснащуватися різними типами бойової частини, зокрема і ядерною.

Наскільки ефективним є використання "Точки-У", можемо побачити на прикладі її застосування ЗСУ по базах накопичення противника на території тимчасово окупованої Луганської області. Зокрема, йдеться про знищення нафтобази в місті Ровеньки.

І ще одне – це ракети класифікації "повітря – земля". Останніми днями вони використовувалися Росією для ударів по місцях розташування ЗСУ й по об'єктах цивільної інфраструктури в Харкові. При чому пуск цих ракет був здійснений з літаків "Ту-22 М3", які перебували на той час у небі над територією Росії. Зокрема, у Курській та Воронезькій областях.

Це той комплекс ракетного озброєння, який використовується окупаційною армією проти мирного населення і Збройних Сил України. Ви маєте це знати та орієнтуватись у видах зброї.

Далі буде. Слава Україні!

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