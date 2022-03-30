Сьогодні хочу поговорити про класифікацію цих ракет, щоб усі усвідомлювали, якою зброєю нищать українців і які загрози це несе.
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Почнемо власне з "Калібрів"
У чому головна її небезпечність цієї зброї? Перше – це її швидкість. А саме: 180 – 240 метрів за секунду. Друге – те, що вона йде на малих висотах і фактично може лавірувати з урахуванням рельєфу місцевості. Це унеможливлює ефективність роботи не тільки українських систем ППО, а й ППО країн НАТО.
Уперше Росія застосувала крилаті ракети "Калібр" у 2015 році, коли з катерів у Каспійському морі завдали декілька ракетних ударів по базах збройної опозиції в Сирії.
Відтоді Росія використовує ракети "Калібр" не тільки як військову зброю, але й передусім для військово-дипломатичного тиску на інші країни. В тому числі й на Україну. Якщо уважно подивимося, то риторика Росії, починаючи з 2015 року і до активізації війни у 2022 році постійно педалювала тему можливого бомбардування чи то здійснення ракетних ударів "Калібрами" по українських містах та об'єктах критичної й військової інфраструктури.
Ракети "Калібр" можуть мати декілька модифікацій. Перша – власне корабельна. Друга – з підводних човнів. Третя – наземні пускові установки. І четверта – з літаків ("Калібр-А").
На озброєнні Росії є:
- ракетні комплекси Калібр для озброєння підводних човнів (Калибр-ПЛЭ, експортне позначення Club-S);
- ракетні комплекси для озброєння бойових надводних кораблів (Калибр-НКЭ, експортне позначення Club-N);
- мобільні ракетні комплекси Калібр-М (експортне позначення Club-M);
- комплекси ракетної зброї авіаційного базування Калібр-А (експортне позначення Club-A).
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Що відбувається зараз?
Перші ракетні удари були нанесені 24 лютого саме з використанням "Калібрів", тоді відбулося 16 пусків цих крилатих ракет. Наразі всі розмови про те, що у Росії закінчуються крилаті ракети, і ми можемо видихнути з полегшенням, щонайменше не відповідають дійсності. Тобто не варто розслаблятися.
Другий тип зброї, на якому я хотів би зупинитися – це так звані "Іскандери". Це – оперативно-тактичні ракетні комплекси. Росіяни називають її основним ракетним щитом чи то головною відповіддю країнам НАТО.
Першим практичним їх застосуванням з території Росії були пуски по базах збройної опозиції в Сирії. А 24 лютого 2022 року відбулися 65 пусків по території України.
Власне пускові комплекси "Іскандер" можуть використовувати як крилаті ракети, так і квазібалістичні, дальність ураження яких – до 500 кілометрів. Це робить можливим їхнє використання в локальних конфліктах, як це відбувається наразі.
Балістичні ракети комплексів Іскандер-М, які Росія випустила по території України, мають приманки, здатні ошукувати радари протиповітряної оборони та ракети теплового пошуку.
Відповідно президент Вірменії Пашинян заявив про неефективність цих ракет і навіть частково звинуватив Росію у постачанні неякісної зброї. Це спричинило нервову реакцію керівництва Росії. Вони заявили про те, що ракет "Іскандер" нібито взагалі не було на озброєнні ЗС Вірменії, і всі закиди відповідно є голослівними.
Третє, що можуть використовувати й використовують рашисти у війні проти України, – це власне тактичні комплекси "Точка-У". Дальність ураження – до 150 кілометрів. Фактично це – морально застаріла зброя. Але, менше з тим, вона є дієвою. "Точка-У" є керованою ракетою, що забезпечує кругове імовірне відхилення близько 150 метрів.
Її застосовують як російські окупаційні війська, так і ЗСУ.
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Комплекс використовує ракети з боєголовками масою 482 кілограми, що може оснащуватися різними типами бойової частини, зокрема і ядерною.
Наскільки ефективним є використання "Точки-У", можемо побачити на прикладі її застосування ЗСУ по базах накопичення противника на території тимчасово окупованої Луганської області. Зокрема, йдеться про знищення нафтобази в місті Ровеньки.
І ще одне – це ракети класифікації "повітря – земля". Останніми днями вони використовувалися Росією для ударів по місцях розташування ЗСУ й по об'єктах цивільної інфраструктури в Харкові. При чому пуск цих ракет був здійснений з літаків "Ту-22 М3", які перебували на той час у небі над територією Росії. Зокрема, у Курській та Воронезькій областях.
Це той комплекс ракетного озброєння, який використовується окупаційною армією проти мирного населення і Збройних Сил України. Ви маєте це знати та орієнтуватись у видах зброї.
Далі буде. Слава Україні!
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