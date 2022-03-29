Можливим варіантом тут є рішення в рамках ООН. Однак, знову ж таки, в цій організації Росія є постійним членом Радбезу. Відтак це теж неможливо.

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Хто хоче залучити війська НАТО

Активно про залучення військ НАТО говорять перш за все ті країни, які перебувають в зоні небезпеки – як та ж Польща. Не виключено, що Росія завдасть удару по котрійсь із найближчих до неї країн цього військово-політичного блоку. Атака на Яворівський полігон засвідчила реальний ризик такого розвитку подій.

Тому держави, що перебувають в зоні ураження, більш активно говорять про військову участь. Третя світова де-факто уже іде і дуже важко буде їй запобігти, відбувшись війною на локальному рівні. Перші сигнали про готовність Москви діяти саме за таким сценарієм ми вже бачимо і в самій Росії.

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Гра на випередження

Ми чули про країни Балтії. Ці заяви звучали ще напередодні війни. Що, мовляв, треба захопити Сувальський коридор.

Ніхто з країн-сусідок, які розташовані поряд з Росією, не відкидає того, що в якийсь момент війна перекинеться на їхні території. Тим більше, що російська влада зараз керується у своїх діях тільки військовою логікою.

Треба тверезо розуміти, що одного дня війна прийде і до котроїсь із країн східного флангу НАТО. До тієї ж Балтії, до прикладу.

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