Чому нікчеми призначили Героїв "нацистами"

Зверніть увагу, як змінювалася риторика і Путіна, і його посіпак за ці 34 дні війни. Спочатку Путін збирався перемогти "нацистів" і навіть пропонував Збройним Силам України не втягуватись у його "спецоперацію" і скласти зброю.

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Як показала історія, ЗСУ дали гідну відсіч агресору. Тож пропагандисти записали в "нацисти" вже всі наші війська. А заодно – і політичне керівництво країни, яке, на думку Кремля, чи то не може контролювати "нацистські батальйони", чи "підпало під їхній вплив".

Але наші війська, тероборона, волонтери стояли на смерть. Тож російська лімітована версія "Радіо тисячі пагорбів" десь тиждень тому підвищила ставки і почала розповідати, що нібито вже мільйони українців – в заручниках у "нацистів".

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Тепер в путінських посіпак для своєї зомбованої словом "нацизм" аудиторії нова версія, чому "друга армія світу" не може перемогти нашу. "Значну частину українців охоплено безумством нацизму", – вже заявляють пропагандисти.

Бачите, як змінилася риторика? Один крок до оголошення всіх жителів України "нацистами". Це означає, що Путін не зміг "денацифікувати" нас "ударами високоточної зброї" і вже готує підґрунтя для виправдання за вбивства українців. Нас демонізують, щоб у жодного росіянина, чи військового чи цивільного, не було навіть краплі сумніву в тому, що українців можна і треба вбивати.

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Розуміючи, що інформаційний зв'язок зі світом стрімко зводиться до нуля, кремлівці направляють усі свої рупори на власну, російську аудиторію. Для чого? Щоб зомбуючи свій народ черговою брехнею, вигадати пояснення, чому їхнього президента називають вбивцею, а їхнє життя стрімко котиться у прірву. І не тільки економічну.

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