Самообман Путіна

Путін – школений кагебіст, а їх вчать професійно брехати (тому вони всі з часом трохи їдуть мізками, профдеформація така).

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І його дискурс значною мірою складається з так званих "перевертышей", що він сам якось був окреслив дитячою дражнилкою "кто обзывается, сам так называется" (і ми вже не раз бачили, як із того, що інкримінується Україні, можна зрозуміти, що в них там діється в Росії).

Так ось, дуже схоже на те, що ота геть неочікувана й "недружня" (попри цілком дружній тоді до Росії уряд Януковича і не менш дружню опозицію на чолі з Тимошенко!) щодо України заява теж була з боку Путіна не чим іншим, як "перевертышем", кагебістським "дзеркальним" визнанням (того, що СРСР програв би війну без українців – 24 канал).

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Секрет поразки московитів

Тут і відповідь на питання, чого йому передовсім, "на ґвалт", треба від України: високоякісних людських ресурсів, ясиру. Без наших козаків у Росії не виходить армії, виходить, тупо, орда зарізяк, і так було всі 300 років: Росія не виграла жодної війни, яка б не була в українських інтересах.

Але до такого вони вже не додумались. Додумались тільки, що треба вернути "х...хлов" знов у москaлі. А для цього піти на них війною. І тому це буде їхня остання війна. Слава Україні.

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