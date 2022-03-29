Почему никчемно назначили Героев "нацистами"

Обратите внимание, как менялась риторика и Путина, и его приспешников за эти 34 дня войны. Сначала Путин собирался победить "нацистов" и даже предлагал Вооруженным Силам Украины не втягиваться в его "спецоперацию" и сложить оружие.

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Как показала история, ВСУ дали достойный отпор агрессору. Так что пропагандисты записали в "нацисты" уже все наши войска. А заодно – и политическое руководство страны, которое, по мнению Кремля, не может ли контролировать "нацистские батальоны", или "подпало под их влияние".

Но наши войска, теробороны, волонтеры стояли насмерть. Поэтому российская лимитированная версия "Радио тысячи холмов" примерно неделю назад повысила ставки и начала рассказывать, что якобы уже миллионы украинцев – в заложниках "нацистов".

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Теперь у путинских приспешников для своей зомбированной словом "нацизм" аудитории новая версия, почему "вторая армия мира" не может победить нашу. "Значительная часть украинцев охвачена безумием нацизма", – уже заявляют пропагандисты.

Видите, как изменилась риторика? Один шаг к оглашению всех жителей Украины "нацистами". Это значит, что Путин не смог "денацифицировать" нас "ударами высокоточного оружия" и уже готовит основу для оправдания за убийства украинцев. Нас демонизируют, чтобы ни у одного россиянина, военного или гражданского, не было даже капли сомнения в том, что украинцев можно и нужно убивать.

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Понимая, что информационная связь с миром стремительно сводится к нулю, кремлевцы направляют все свои рупоры на собственную, российскую аудиторию. Зачем? Чтобы зомбируя свой народ очередной ложью, придумать объяснение, почему их президента называют убийцей, а их жизнь стремительно катится в бездну. И не только экономическую.

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