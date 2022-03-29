Гитлеру и не снилось

Я понимаю, что вся пурга для внутреннего потребления российскими зомби и мы никак не повлияем на новую русскую ментальность.

Актуально Мы все вместе с Президентом начали забывать русский язык

Но, честное слово, русский фашизм - это нечто невероятное. Такое лживое, грязное и вонючее, что Гитлер с Геббельсом должны умереть от зависти, глядя на наследничков.

Вся эта ДНР-ЛНРовская мразота, кадыровские г*ндоны, русская сборная солянка из законченной вырожденческой дряни, понаехавшей из разных регионов - нацистские последователи, убийцы и мародеры, на которых пробу негде ставить.



Вторая армия в мире... Бедный мир, если в нем может существовать эта банда, лишенная и совести, и чести. Какой там Оруэлл? У Оруэлла не хватило бы воображения! И ведь безмозглая публика у телевизоров сожрет любое го*но, которое они изрыгнут на свет. И не подавится.

Клеймо лжи во имя смерти

Весь мир видит, что они творят. А они продолжают лгать, чтобы скрыть свои преступления от своего же народа. Лгать, лгать, лгать… Бешеные животные - и те лучше, чем эти люди.

Вчера видел кадры, после которых не мог уснуть. Жуткое видео из Мариуполя. Я немало повидал в жизни и меня трудно заставит отвернуться. Вчера я не мог смотреть на экран.

Советуем Феномен Чернобаевки как он есть без "магии фейсбука"

Сделаю все, что смогу, чтобы эти твари ответили за сотворенное. За каждого убитого. За каждый соженный дом. За искалеченные судьбы детей. Все что смогу.

И ничего никому не забуду. Паскудная страна с паскудными обитателями. Нелюди, которые прикидываются людьми.

Слово россиянин должно стать нарицательным. Клеймом на лбу у этих мерзавцев. Каиновой печатью.

Важно – мир поразили кадры с доказательствами мародерства, совершаемыми российскими оккупантами: смотрите видео