Трезвый взгляд на события без лишних обещаниями и завышенной оценки собственных сил. Он хорошо понимает нашу реальную позицию, готов к защите, готов сражаться до последнего и при этом хочет остановить войну. Не терять больше людей. Речь не о прекращении огня и предательстве наших интересов. Речь о мире на условиях, выгодных нам.

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Нулевой вариант

Для понимания. Я не считаю реальным отбить весь Донбасс и освободить Крым.

Можете говорить мне что угодно, но это невозможно ни с военной, ни с политической точки зрения. И те, кто будет призывать к штурму Перекопа или уничтожению Донецка, не в своем уме, а слушать их – вести страну к катастрофе.

Действительно, возвращение к точке 24.02.22 – это лучший результат, который мы можем получить на сегодня.

Боюсь, что и это мало вероятно, у России не такие травоядные планы, но если бы нам удалось откатить на "ноль", то лично моей радости не было бы предела.

Имитация, а не переговоры

Я думаю, что Россия полностью не способна договариваться, и все, так сказать, переговоры и консультации в группах ведутся для отвода глаз. Имитация переговорного процесса и переговоры – две большие разницы.

России не нужен мир. Никакие потери не изменят желания политического руководства этого злокачественного образования уничтожить нас. Им нужно наше поражение, наша разрушенная страна и оккупация юга страны – путь в Крым.

Я поддерживаю идеи украинской переговорной группы, но не верю в реальность их воплощения. Нельзя договориться с теми, кто пришел тебя убить, как сказала Голда Меир, а она разбиралась в таких вещах.

Теперь о неприятном

Интервью с российской стороны – это дно. Просто дно. Люди без эмпатии и понимания смысла профессии.

После сказанного "пока не занятого Киева", что неловко пытались загладить, это вообще не обсуждается.

В принципе, два часа интервью Зеленского – это монолог, разговор с собой по важным темам, а не ответ на бездарно заданные вопросы.

Языковой вопрос

И еще. Он действительно начинает забывать русский язык. Ищет слова и не находит. Утрачивает язык детства, материнский язык. И я понимаю почему. Потому что этот язык расстрелян "освободителям", стал языком убийц, агрессоров, оккупантов. Спасибо за это России. Защитили. Получили.

И еще. Я понимаю, что скоро мы все начнем, потихоньку ее забывать. С разной скоростью, но неизбежно начнем. Это совершенно неизбежный процесс.

#Save Ukraine – смотрите обращение Президента Зеленского: