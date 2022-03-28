Российская пропаганда распространяла фейки, что Украина работает над созданием ядерного и биологического оружия. Президент Украины Владимир Зеленский заверил российских журналистов, что это анекдот, не имеющий никакой реальной основы.

Читайте также Планируется насыщенная неделя, никто не скроет украинский интерес где-нибудь в кабинетах, – Зеленский

Отказ от ядерного оружия

Украинский президент отметил, что никакого ядерного оружия или биолаборатории для изготовления химического в Украине нет. Хотя подписание Будапештского меморнандума было своеобразной сдачей интересов Украины.

Если бы человек, который подписывал сдачу наших интересов, я это иначе не называю, был бы таким, как я… Я бы так это не отдал,

– сказал Зеленский.