Тверезий погляд на події, без годування обіцянками та завищеної оцінки власних сил. Він добре розуміє нашу реальну позицію, готовий до захисту, готовий битися до останнього і при цьому хоче зупинити війну. Не втрачати більше людей. Мова не про припинення вогню та зраду наших інтересів. Мова про мир на умовах, що вигідні нам.

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Нульовий варіант

Для розуміння. Я не вважаю за реальне відбити весь Донбас та звільнити Крим. Можете говорити мені будь-що, але це неможливо ні з воєнної, ні з політичної точки зору. І ті, хто буде закликати до штурму Перекопу або знищити вщент Донецьк, несповна розуму, а слухати їх – вести країну до катастрофи.

Справді, повернення до точки 24.02.22 – це кращий результат, який ми можемо здобути сьогодні.

Боюся, що і це мало вірогідно, у Росії не такі травоїдні плани, але якби нам вдалося відкотити на "нуль", то особисто моїй радості не було б меж.

Імітація, а не переговори

Я думаю, що Росія повністю не здатна домовлятися, і всі, так би мовити, перемовини та консультації в групах ведуться аби відвести очі. Імітація переговорного процесу і переговори – дві великі різниці.

Росії не потрібен мир. Ніякі втрати не змінять бажання політичного керівництва цього злоякісного утворення нас знищити. Їм потрібна наша поразка, наша зруйнована країна та окупація півдня країни – шлях на Крим.

Я підтримую ідеї української переговорної групи, але не вірю в реальність їх втілення. Не можна домовитися з тими, хто прийшов тебе вбити, як сказала Голда Меїр, а вона розумілася на таких речах.

Тепер про неприємне

Інтерв'ю з російського боку – це дно. Просто дно. Люди без емпатії та розуміння сенсу професії.

Після "пока не занятого Киева", що незграбно намагалися загладити, це взагалі не обговорюється.

В принципі, дві години інтерв'ю Зеленського – це монолог, розмова з собою на важливі теми, а не відповідь на бездарно задані питання.

Мовне питання

І ще. Він справді починає забувати російську мову. Шукає слова та не знаходить. Втрачає мову дитинства, материнську мову. І я розумію чому. Тому, що ця мова розстріляна "освободителям", стала мовою вбивць, агресорів, окупантів. Дякую за це Росії. Захистили. Здобули.

І ще. Я розумію, що скоро ми всі почнемо, потихеньку її забувати. Із різною швидкістю, але неминуче почнемо.

Це цілковито неминучий процес.

#Save Ukraine – дивіться звернення Президента Зеленського: