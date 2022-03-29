Живая легенда

Но есть в Украине населенный пункт, упоминание которого вызывает искреннюю улыбку абсолютно у каждого украинца. И название этого населенного пункта – Чернобаевка.

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На тот момент, когда я набирал текст к этому материалу, согласно озвучиваемой информации, в Чернобаевке были в 12-й раз уничтожены российские оккупанты, пытавшиеся закрепиться в этом проклятом для них месте.

Многие сейчас создают многочисленные мемы и демотиваторы на тему Чернобаевки, называют ее Твин-Пиксом российских оккупантов. Но, если не впадать в юмористическую эйфорию, в которую многие как раз впадают, стоит им лишь услышать название этого населенного пункта, а проанализировать ситуацию детальнее, то все вырисовывается несколько иначе и не настолько однозначно.

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Дело в том, что в основном российские оккупанты подвергались уничтожению на территории Чернобаевки в районе аэродрома.

Аэродром под Чернобаевкой – очень важный объект со стратегической и тактической позиции. Фактически, без контроля и использования этого объекта любое наступление на Николаев будет иметь крайне неэффективный результат для оккупантов.

В свою очередь Чернобаевка – это входная дверь в Херсон, и размещение там российских оккупантов просто необходимо, и лучшего места для их размещения, чем аэродром, попросту нет.

Но данный объект буквально на ура простреливается со стороны Николаевской области. То есть стратегически важный объект, удержание которого очень важно для оккупантов, они удержать не могут, поскольку он как на ладони. Одним словом – пат.

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Все хотят быть Чернобаевкой

Но, зная все эти факты, почему же российские командиры посылают своих вояк на убой, да еще и с техникой в придачу уже как 12-й раз подряд? На самом деле не в 12-й…

Дело в том, что сейчас практически каждый удар, который наносит ВСУ по позициям российских оккупантов в этом районе, сразу же традиционно относят к Чернобаевке. Например, бои в Посад-Покровском называли Чернобаевкой. Удар ВСУ по позициям российских оккупантов вблизи Белозерки тоже называли Чернобаевкой.

В каком-то смысле любое умножение российских оккупантов на ноль на западе херсонской области стало нарицательно зваться Чернобаевкой.

Хорошо это с позиции поднятия духа или плохо, с позиции достоверности представляемой информации, сложно сказать, но то, что феномен Чернобаевки войдет в мировую историю – это неоспоримо!

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