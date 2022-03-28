В отличие от стареющего диктатора из Москвы, который боится свободных СМИ и трусливо их блокирует в России, президент Зеленский честно и подробно отвечал на все поставленные вопросы.
Читайте Война будет продолжаться еще очень долго
Интервью Зеленского бьет по пропаганде
Это интервью обязательно к просмотру в России. Важно всем посмотреть хотя бы по разу, всем Zигующим – по 2 – 3 раза. Чтобы раз и навсегда закрыть тему с якобы нацизмом в Украине и оставить в прошлом этот позорный миф российской пропаганды.
Зеленский развенчал миф о нацизме в Украине / Скриншот видео
Важно Война с Россией будет иметь одно следствие внутри Украины
Это интервью – одно из важнейших для журналистов
Всем журналистам, кто принимал участие в подготовке этого интервью – крепко жму 5. Это серьезная работа. Возможно, самая важная в вашей и нашей жизни.
Нет войне!
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