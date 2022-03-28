Чего хочет Россия

1. Россия ставит такие ультимативные условия для мира, которые Украина не в состоянии выполнить. Если Украина пойдет на требования России, то прекратит свое существование.

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Если Россия проиграет эту войну, она просто распадется, и я об этом уже писал. Это экзистенциальный конфликт двух систем: страха и авторитаризма с российской стороны и свободы и демократии с украинской стороны.

2. Россия тоже не будет идти на мир, потому что это будет означать ее военное поражение. Санкции Запада не будут снимать с Кремля из-за его агрессии. Поэтому Россия будет идти до конца, потому что назад дороги уже нет. Путин сжег все мосты с Западом, поэтому он хочет говорить с ними в роли победителя.

3. Путина не устраивают промежуточные условия или временное перемирие. Он хочет тотальной капитуляции Украины, в которой не будет украинской экономики, не будет армии и части территории, не будет 40-миллионной нации. Потому Россия будет продолжать атаковать, убивать мирное население и разрушать нашу инфраструктуру.

4. Украина готова на тактическое перемирие и создание условий для подписания мирного договора и гарантий безопасности. Но. Россия не хочет вести диалог с Украиной, и идти ни на какие уступки. Россия все еще надеется нанести военное поражение ВСУ, хотя бы на Донбассе, и оттяпать как можно больше территорий на юге Украины. Это их план.

Украинцы вынуждены искать безопасные места / Фото 24 канала

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5. Что остается делать Украине?

Вести войну и наносить как можно больше потерь врагу, чтобы побольше похорон шли в Россию. Украина должна затягивать конфликт и втягивать туда Россию как можно глубже. Мы должны заставить Россию уйти и вывести свои войска. А потом работать над тем, чтобы Россия заплатила за вечеринку, оплатила ремонт и убрала квартиру.

6. Я лично склоняюсь к сценарию, что война продлится еще очень долго. И в этой войне стороны будут истощать друг друга. Россия будет бомбить наши города; а западные санкции будут опустошать российскую экономику.

Партизанская война против россиян станет реальностью. Потому что стороны конфликта будут в условиях, когда Россия не сможет атаковать, а Украина не сможет освобождать территории из-за ограниченных ресурсов. Война станет позиционной и статической. В то же время противостояние перейдет в международные суды и на дипломатическое поле. Вновь будет миллион мирных планов и концепций; раунды переговоров и встреч. Но это все не принесет мир, пока будет жив Путин и его клептоманская политическая система.

7. Западная военная и финансовая помощь будут укреплять Украину, и будут давать нам больше преимуществ, чем у россиян. Даже если до начала мая мы выйдем на перемирие, устойчивого мира не будет.

Это будет передышка и стороны будут готовить новые силы для продолжения войны. Считайте, что даже если и будет промежуточное мирное соглашение – условный Минск – 3, его точно никто не будет выполнять. Особенно если этот новый договор Россия будет нам навязывать силой.

8. Военно-политическое руководство понимает логику развития этой войны. Поэтому закономерно, что пытается принять грамотные экономические и политические решения, которые помогут запустить экономику, обеспечить продовольственную безопасность и функционирование тылов на Западной Украине. Люди – это главный ресурс, и если правильно ими воспользоваться, мы выиграем эту бойню.

Наша армия стала очень сильной; мы получили много новейшего вооружения; у нас стало еще сильнее ПВО, и скоро будут предоставлены еще более мощные виды вооружения. Западные партнеры будут непрерывно снабжать нас горючим. Главное, что весь мир нас поддерживает и показывает солидарность с нами. Мы выигрываем эту войну, потому что сотни лет украинцы всегда воевали за свою землю. Нас морили голодом, но мы выжили и сохранили нацию. И сейчас выстоим и все сохраним.

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