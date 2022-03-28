На відміну від старіючого диктатора з Москви, який боїться вільних ЗМІ та боягузливо їх блокує в Росії, президент Зеленський чесно та детально відповідав на всі поставлені питання.

Читайте Війна триватиме ще дуже довго

Інтерв'ю Зеленського б'є по пропаганді

Це інтерв'ю обов'язково для перегляду у Росії. Важливо всім подивитися хоча б по разу, усім, хто Zігує, – по 2 – 3 рази. Щоб раз і назавжди закрити тему з нібито нацизмом в Україні та залишити у минулому цей ганебний міф російської пропаганди.

Зеленський розвінчав міф про нацизм в Україні / Скриншот відео

Важливо Війна з Росією матиме один наслідок всередині України

Це інтерв'ю – одне з найважливіших для журналістів

Усім журналістам, хто брав участь у підготовці цього інтерв'ю – міцно тисну 5. Це серйозна робота. Можливо, найважливіша у вашому та нашому житті.

Ні війні!

За темою – Інтерв'ю Зеленського російським ЗМІ: дивіться відео