Новий опір, нова жертовність, нові страждання пов'язані з півднем і сходом країни, про які тепер уже зовсім немислимо сказати, що тут живуть українці менш перевірені, менш тверді, менш віддані – оголошені, а не вірні.

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Подвиги українців

Тобто суперечливий культ УПА та іншого пов'язаного з минулою війною опору в його звичному вигляді з тематичними кафе, формами та аксесуарами 80-річної давності не те що зникне, він просто виявиться менш значущим, перекритим та абсорбованим тим, що люди знатимуть не за розповідями з минулого, а самі про нинішніх військових, ополченців, мерів, губернаторів, волонтерів, уряд, лікарів, священників, транспортників, пожежників, підприємців – своїх сучасників.

Знову затребувана зараз пам'ять військової та громадянської стійкості радянської України за часів минулої війни теж займе інше, ніж зараз, менш інерційне місце: через унікальність сучасного українського досвіду ця пам'ять перестане бути просто частиною загальної радянської спадщини.

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Схід, південь та столиця України показали силу

Це може, поки що важко сказати як, трансформувати культурно-історичний ландшафт країни у бік більшої рівномірності, цілісності.

У разі, звичайно, якщо бойові дії не перемістяться до Заходу. Втім, тому й не переміщуються, бо схід, південь та столиця виявилися такими.

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