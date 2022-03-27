Після цього постає питання контролю за витрачанням грошей. Ми повинні будемо чітко планувати витрати виділених фінансових ресурсів ЄС суто на ті галузі, які потребують реформування, щоб відповідати нормам і правилам в Євросоюзі.

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Переваги повноправного членства в ЄС

Мова йде про відкриття свобод внутрішнього ринку.

Свобода переміщення товарів та послуг

Тобто наші товари та послуги курсуватимуть внутрішнім ринком ЄС без мит, без додаткових платежів, і усі сертифікати якості визнаються без необхідності попереднього підписання будь-яких документів. Передусім, нам не потрібно буде укладати окремих угод, як ось, наприклад Угода АСАА, з підписанням якої у нас виникли труднощі.

Україна отримає кілька привілеїв після вступу до ЄС / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Важливо Росіяни хочуть окупувати ще одну країну

Свобода послуг

Тобто, якщо ви адвокат чи журналіст в Україні, то можете одержати таке ж право на надання послуг у будь-якій країні ЄС (без картки) переміщення країнами ЄС, а також отримання громадянства ЄС і прав, що з нього витікають.

Свобода руху осіб

Можливість вільного переміщення країнами блоку. Ця свобода включає в себе і вільну циркуляцію робочої сили.

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