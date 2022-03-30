Про це 30 березня проінформувала Ічнянська міська рада. Відповідне повідомлення з'явилося на офіційній сторінці відомства близько 13:00.

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Про що повідомили органи місцевої влади

У повідомленні від Ічнянської міської ради йдеться про заборону руху між населеними пунктами громади. У тому числі містянам рекомендують не здійснювати рух з міста в усіх напрямках.

Також обмежте будь-яке своє пересування, залишайтеся вдома та будьте обережними,

– йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу, сьогодні В'ячеслав Чаус наголосив, що попри публічні заяви Росії про "відведення" військ, окупанти продовжують атакувати населені пункти Чернігівщини, у тому числі й сам обласний центр.

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