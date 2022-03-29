Держава-агресорка вперше відкрито та офіційно зізналася, що відступає з частини напрямків в Україні. Відповідне повідомлення 29 березня поширило російське міноборони.

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Росія визнала, що відводить війська від Києва й Чернігова

Заступник міноборони Росії Олександр Фомін після переговорів у Туреччині заявив, що відомство "прийняло важливе рішення для підвищення взаємодовіри та створення необхідних умов для подальших перемовин, метою яких є підписання договору".

Прийнято рішення кардинально у рази скоротити воєнну активність на Київському та Чернігівському напрямках,

– зазначив заступник міністра.

Він додав, що у Києві прийматимуть основні рішення, тому там повинні бути створені умови для подальшої нормальної роботи.

Заява про виведення російських військ від Генштабу

Раніше у Генштабі Збройних Сил України повідомили, що ворог не досяг мети наступальної операції. Тому росіяни виводять окремі підрозділи своєї армії з території Київської та Чернігівської областей.

Водночас загроза завдання загарбниками ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури все ще висока.

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