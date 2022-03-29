Государство-агрессор впервые открыто и официально призналось, что отступает с части направлений в Украине. Соответствующее сообщение 29 марта распространило российское минобороны.
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Россия признала, что отводит войска от Киева и Чернигова
Заместитель минобороны России заявил, что ведомство решило кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлении.
Заместитель минобороны России Александр Фомин заявил, что ведомство "приняло важное решение для повышения взаимодоверия и создания необходимых условий для дальнейших переговоров, целью которых является подписание договора".
Принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях,
– отметил замминистра.
Он добавил, что в Киеве будут принимать основные решения, потому там должны быть созданы условия для дальнейшей нормальной работы.
Заявление о выводе русских войск от Генштаба
Ранее в Генштабе Вооруженных Сил сообщили, что враг не добился цели наступательной операции. Потому россияне выводят отдельные подразделения своей армии с территории Киевской и Черниговской областей.
В то же время, угроза нанесения российскими оккупантами ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры все еще высока.
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