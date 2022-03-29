Страна-агрессор не в первый раз ворует чужие достижения. На этот раз, рассказывают в Центре противодействия дезинформации, российские наемники посягнули на украинские достижения под Чернобаевкой.

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Оккупанты пытаются присвоить себе достижения возле Чернобаевки

28 марта украинские военные уже двенадцатый раз подряд разбили группировку российских наемников в Чернобаевке Херсонской области.

Между тем в параллельной реальности в России кичатся своими достижениями в семье. Нет, они не рассказывают, как хорошо горит российская техника. Оккупанты вполне серьезно убеждают, что в Чернобаевке им удалось сбить 5 украинских ракет РСЗО "Смерч", а также 1 беспилотник. Соответствующее заявление на брифинге сделал генерал-майор Игорь Конашенков.

Раньше мы вам рассказывали, что российские пропагандисты оконфузились из-за Чернобаевки. В эфире "Вечера с Соловьевым" убеждали, что расположен она между Гостомелем, Бучей и Ирпенем. Такой себе треугольник.

Достойно внимания – Возведение Генштаба по состоянию на утро 29 марта – смотрите видео: