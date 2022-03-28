Российские оккупанты довольно своеобразно понимают сентенцию "повторение – мать учения". Невозможно понять, что они хотят изучить, если Чернобыевка гарантированно становится для них последним жизненным уроком.

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Чернобаевка 12:0 Оккупанты

Советник Офиса Президента Алексей Арестович порадовал украинцев уже привычным сюрпризом, который никогда не надоест.

Приятный, хоть и закономерный сюрприз – Чернобаевка – 12, случилась и продолжает происходить прямо сейчас,

– написал Арестович.

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