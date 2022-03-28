Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в марафоне #Save Ukraine. Глава государства показал войну в Украине и призвал весь мир стать бок о бок с нашим героическим народом.

На тему Политики не притворятся, что не слышат, – Зеленский об акциях в поддержку Украины

Мир – это единственный выбор

В эмоциональном видео Владимир Зеленский показал ужасы войны, через которые приходится проходить Украине, и озвучил пять шагов, с помощью которых мир может помочь Украине. Ведь речь не о борьбе за независимость нашего народа, а о битве добра против зла, в которой никто не может остаться посторонним наблюдателем.

Смотрите эмоциональное видео Владимира Зеленского