Президент України Володимир Зеленський взяв участь у марафоні #Save Ukraine. Глава держави показав війну в Україні та закликав увесь світ стати пліч-о-пліч з нашим героїчним народом.

До теми Політики не вдадуть, що не чують, – Зеленський про акції на підтримку України

Мир – це єдиний вибір

В емоційному відео Володимир Зеленський показав жахи війни, через які доводиться проходити Україні, та озвучив 5 кроків, за допомогою яких світ може допомогти Україні. Адже йдеться не про боротьбу за незалежність нашого народу, а про битву добра проти зла, в якій ніхто не може залишитися стороннім спостерігачем.

Дивіться емоційне відео Володимира Зеленського