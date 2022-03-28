Володимир Зеленський відзначив значущість акцій на підтримку України. Вони стали сигналом для усіх політиків, що діяти треба більш рішуче.

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Закрити очі не вийде

Український президент вражений кількістю людей на площах міст Європи та в усьому світі. Тепер політикам треба показати, що вони солідарні зі своїми народами.

Це надзвичайно важливо. Бо коли люди на площі, політики вже не зроблять вигляд, що нібито не чують. Не чують нас з вами. Не чують Україну,

– сказав Зеленський.

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