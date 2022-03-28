Глава держави наголосив, що нікому не вдасться сховати український інтерес десь у політичних кабінетах або в бюрократичних лазівках. Про це він повідомив під час звернення ввечері 27 березня, пише 24 канал.

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У Росії переполох через інтерв'ю

Володимир Зеленський розоповів, що "сьогодні той день, коли знову і знову переконуємось, наскільки далеко від Росії". Президент зауважив, як у Москві переполошилися через його інтерв'ю російським журналістам.

Тим із них, хто може дозволити собі говорити правду. Коли журналісти вже готувались до публікації нашого інтерв'ю – а ми говорили з ними сьогодні вдень – російське цензурне відомство вийшло з погрозою. Так і написали – вимагають відмовитись від публікації розмови. Це було би смішно, якби не було так трагічно,

– сказав глава держави.

"Знищили свободу слова в своїй державі, намагаються зруйнувати сусідню державу. Зображають себе глобальним гравцем. А самі при цьому бояться відносно короткої розмови з кількома ЗМІ", – вказав політик.

Володимир Зеленський пояснив, що така реакція свідчить про те, що Україна робить усе правильно та змушує ворога нервувати. Адже той бачить, що у його громадян виникає дедалі більше запитань про стан справ.

Максимальний контраст – українські ЗМІ

Президент зазначив, що максимальний контраст – розмова з улюбленими українськими телевізійниками. Мовиться про зум-конференцію з майже 500 наших ЗМІ, які створюють телемарафон "Єдині новини".

Вдячним їм. Хоча ми і були обмежені у часі, все ж доволі ґрунтовно поговорили. Відчувається, що усі дбають про Україну, дбають про нас з вами, дбають про наше майбутнє. Занотував собі багато запитань і пропозицій – усі обов'язково опрацюємо,

– продовжив політик.

"Сьогодні ж підтримав глобальний марафон заради миру в Україні. Не тільки телевізійний. Ще у десятках міст по всьому світу люди зібралися на підтримку нашої держави, на підтримку свободи. Приємно!", – вказав він.

Ніхто не сховає український інтерес

Глава держави наголосив, що вражаюча кількість людей на площах Європи, на інших континентах – надзвичайна важлива. Бо коли люди на площі, політики вже не зроблять вигляд, що нібито не чують Україну.

Продовжу звертатися й до парламентів інших країн. Тиждень планується дуже насиченим, з дипломатичної точки зору. Тож нікому не вдасться сховати український інтерес десь у політичних кабінетах або в бюрократичних лазівках,

– запевнив Володимир Зеленський.

"Нікому не дамо забути про наші міста, про Маріуполь та інші українські міста, які російські військові знищують. Все більше людей у світі – на боці України, на боці добра у цій битві зі злом. І якщо політики десь не вміють йти за людьми, ми їх навчимо. Це основа демократії і нашого національного характеру", – зауважив політик.

Українці чинять опір російським окупантам

Президент подякував нашим людям у Херсоні, Каховці, Славутичі та інших містах, які чинять опір окупантам. Якщо росіяни тимчасово зайшли в українські міста, це означає тільки те, що їм доведеться вийти.

І тим феноменальним дурням, які намагаються співпрацювати з російськими військами, я хочу нагадати, що вони і своїх-то кидають. Що ж вони зроблять з чужими зрадниками? Сказав би їм: подумайте. Але знаю, що думати таким людям нічим. Інакше і зрадниками не стали б,

– вказав глава держави.

Він пообіцяв, що робота над новини санкціями проти Росії продовжується. За його словами, обмеження потрібно посилювати доти, допоки російські війська залишаються на території України.

Ще один раунд перемовин з Росією

Володимир Зеленський поінформуавав, що попереду новий раунд переговорів, бо Україна шукає миру. Є можливість і потреба для очної зустрічі вже на території Туреччини – це непогано, чекаймо результату.

Наші пріоритети у переговорах відомі. Суверенітет і територіальна цілісність України не підлягають сумніву. Дієві гарантії безпеки для нашої держави – обов'язкові. Очевидна і наша мета – мир і якнайшвидше відновлення нормального життя в рідній нашій державі,

– наголосив президент.

ЗСУ стримують ворога та йдуть уперед

Глава держави повідомив, що Збройні Сили України стримують окупантів, а на частині напрямків роблять навіть кроки вперед. Наші захисники – молодці.

Хоробрість, те, як мудро вони поводять себе на полі бою – це настільки важливо, що жодних слів вдячності просто не вистачить. Але знову і знову я не втомлююсь дякувати. Кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці. Усім, хто виборює майбутнє для нас з вами, для наших дітей, для нашого народу,

– додав Володимир Зеленський.

Присвоїв Героя України 15 військовим

Президент також підписав укази про присвоєння звання "Герой України" 15 військовослужбовцям ЗСУ, трьом із них – посмертно. Окрім цього, указ про відзначення державними нагородами 142 воїнів і 5 службовців УДО.

Підписувати такі укази – для мене, скажу чесно, велика честь для мене. Вічна пам'ять всім нашим героям. Вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за Україну,

– підсумував політик.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео