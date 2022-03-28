Владимир Зеленский отметил значимость акций в поддержку Украины. Они стали сигналом для всех политиков, что действовать нужно более решительно.

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Закрыть глаза не получится

Украинский президент поражен количеством людей на площадях городов Европы и во всем мире. Теперь политикам нужно показать, что они солидарны со своими народами.

Это очень важно. Потому что, когда люди на площади, политики уже не сделают вид, что якобы не слышат. Не слышат нас с вами. Не слышат Украину,

– сказал Зеленский.

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