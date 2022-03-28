И пока Netflix еще, вероятно, размышляет над сценарием, наш народный "Netflix" уже выпустил трейлер к новому крутому блокбастеру о Чернобаевке.

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Чернобаевка – это дорога в ад для оккупантов

Самого фильма пока нет, но история Чернобыевки – отличный сюжет к комедийному боевику. Мы уверены, что после победы обязательно снимем такое кино.

Уже есть и его рабочее название – "Чернобаевка. Дорога в ад". Для россиян, конечно, потому что здесь украинские защитники отправили их в ад по меньшей мере 10 раз .

В трейлере точно отмечают, что рашисты в Чернобаевке ведут неравное сражение со своей тупостью. Потому как иначе объяснить их безуспешные попытки наступления после неоднократного разгрома.

"Чернобаевка. Дорога в ад": смотрите курьезный трейлер

Информация о победе наших ребят под Херсоном дошла даже до российских пропагандистов. Но те не обошлись без бестолковых казусов и оконфузились в эфире, говоря о Чернобаевке .