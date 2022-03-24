Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил Алексей Арестович вечером 24 марта.

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Барабанная дробь! Равняйся, смирно! В десятый раз Чернобаевка – встречай!

– написал чиновник.

В то же время он отметил, что сейчас наблюдается массовое движение российских войск через Антоновский мост – сбегают. По словам советника главы ОП, вероятно, снова ликвидировали кого-то из руководства оккупантов.

"Такое уже было несколько дней назад, во время седьмого (раза – 24 канала). С месяцем начала операции вас, парни. Бегите, не запыхайтесь", – добавил Алексей Арестович.

Намекнул, что имеет "яркое видео" уничтожения захватчиков, указав, что не может его обнародовать.

Стоит посмотреть – Арестович рассказал о Чернобаевке: