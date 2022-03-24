Согласно информации, благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил, в течение 24 февраля было успешно отражено 9 атак врага.

Важно ВСУ освободили село Малиновка Запорожской области от вражеской оккупации

"В частности, украинские защитники уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники противника, а также 9 артиллерийских систем. Общие потери захватчиков составили более 200 человек", – отметили в ООС.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 вражеских самолета и 2 беспилотных летательных аппарата противника.

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