Згідно з інформацією, завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил, протягом 24 лютого було успішно відбито 9 атак ворога.

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"Зокрема, українські захисники знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки противника, а також 9 артилерійських систем. Загальні втрати загарбників склали понад 200 осіб", – зазначили в ООС.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 ворожих літаки та 2 безпілотних літальних апарати противника.

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