В Генштабе сообщили о текущей ситуации в Украине на 34 сутки героического противостояния нашего народа российскому военному вторжению.

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Россия выводит подразделения войск с Киевщины и Черниговщины

В Вооруженных Силах Украины отметили, что российские захватчики не смогли достичь цели своей наступательной операции.

Отмечается вывод отдельных подразделений вооруженных сил Российской Федерации с территории Киевской и Черниговской областей,

– отметили в Генштабе.

Там подчеркнули, что в то же время сохраняется высокая угроза нанесения российскими оккупантами ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

Напомним, ранее в Генштабе заявили, что оккупанты уже больше месяца пытаются войти в Киев, однако несут лишь сокрушительные потери в окрестностях. Между тем, территориальная оборона столицы уже стала одним целым и готова к эффективной обороне.

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