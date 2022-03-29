У Генштабі повідомили про поточну ситуацію в Україні на 34 добу героїчного протистояння нашого народу російському воєнному вторгненню.

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Росія виводить підрозділи військ з Київщини й Чернігівщини

У Збройних Силах України зазначили, що російські загарбники не змогли досягти мети своєї наступальної операції.

Відзначається виведення окремих підрозділів збройних сил Російської Федерації з території Київської та Чернігівської областей,

– зазначили в Генштабі.

Там наголосили, що водночас зберігається висока загроза завдавання російськими окупантами ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше у Генштабі заявили, що окупанти вже понад місяць намагаються ввійти до Києва, однак зазнають лише нищівних втрат на околицях. Тим часом територіальна оборона столиці вже стала одним цілим і готова до ефективної оборони.

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