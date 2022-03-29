Українські захисники продовжують боротися з російськими загарбниками. Про те, як минула ніч на 29 березня у регіонах, 24 канал повідомляє з посиланням на інформацію від обласних військових адміністрацій.

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Київщина

Вночі у Київській області лунали повітряні тривоги. Бої та обстріли були в Бучанському районі, а також на території Ірпінської та Гостомельської територіальних громад.

Збройні Сили України контролюють Ірпінь, однак росіяни все ще обстрілюють місто.

Чернігівщина

Біля Чернігова тривають оборонні бої. За добу російська армія кілька разів обстрілювала житлові райони у північній частині міста. За попередньою інформацією, ворог застосовував міни. Внаслідок атак є значні пошкодження будинків та інфраструктури. Крім того, є поранені.

У Чернігові немає електрики, газу, води, тепла, дуже поганий зв'язок.

Дніпропетровщина

Ніч минула з тривогами. Вранці прилетіла ракета у Нікопольський район. Попередньо, жертв вдалося уникнути. Точну інформацію про атаку ще встановлюють.

Харківщина

У Харкові вночі тривали обстріли. Щодо області, то в Люботині окупанти напередодні випустили дві крилаті ракети. Внаслідок цього одна людина загинула, є постраждалі. Рятувальники ліквідовували пожежі в Чугуївському районі.

В Ізюмі тривають активні бої.

Рівненщина

Росіяни вдруге за останні 3 дні завдали удару по області. Внаслідок атаки повністю знищили нафтобазу. Рятувальники працюють над гасінням пожежі.

Луганщина

Постійні обстріли та бої у середмістях Рубіжного та Попасної. Найгарячіше було у Лисичанську – його накрили "Градами". Повсюди палають пожежі, їх важко загасити через небезпеку. За добу зруйновані 20 житлових будинків. Крім того, загинули 2 мирних жителів.

Донеччина

В Авдіївці, Мар'їнці, Новомихайлівці загарбники здійснили спроби прориву. Але усі були невдалими. Українські захисники впевнено тримають свої позиції.

У Нью-Йорку зафіксували пошкодження будівель, деталі уточнюються. В Очеретинська ВЦА обстріли тривають майже по всій лінії.

Миколаївщина

Ввечері та вночі тривали обстріли міста та декількох сіл. Попередньо, без жертв, кількість постраждалих уточнюють. В окупованих селах відсутній зв'язок та світло.

Херсонщина

На території області тривають постійно вибухи. Бойові дії в громадах, які наразі окуповані рашистами (Бериславський, Каховський, Херсонський райони). Через це є постраждалі, зруйновані будинки та інфраструктура. Деталі уточнюються.

Ситуація в інших областях

На Житомирщині, Волині, Вінниччині, Закарпатті, Хмельниччині, Полтавщині, Одещині, Прикарпатті ніч минула спокійно, хоча й були повітряні тривоги.

На Сумщині, Кіровоградщині, Тернопільщині, а також у Черкаській і Чернівецькій областях ніч також була тихою. У Запорізькій області – все без змін.

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