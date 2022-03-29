Будівлю окупанти розвалили. Про це розповів сам глава Миколаївської ОВА.

Важливо Будуть працювати на малих висотах: з Криму на Миколаїв вилетіла ворожа авіація

В кабінет влучили мені, наволочі. Весь запас айкосів втрачений,

– зауважив Кім.



Як летіла ракета / Фото Віталія Кіма

Чи є жертви

Чиновник констатував, що більшість людей дивом урятувалося. Це від 50 до 100 осіб. Під завалами ще шукають 8 цивільних та 3 військових.



Зруйнована будівля ОДА / Фото Віталія Кіма

Дивіться відеозвернення Віталія Кіма: