Будівлю окупанти розвалили. Про це розповів сам глава Миколаївської ОВА.
Важливо Будуть працювати на малих висотах: з Криму на Миколаїв вилетіла ворожа авіація
В кабінет влучили мені, наволочі. Весь запас айкосів втрачений,
– зауважив Кім.
Як летіла ракета / Фото Віталія Кіма
Чи є жертви
Чиновник констатував, що більшість людей дивом урятувалося. Це від 50 до 100 осіб. Під завалами ще шукають 8 цивільних та 3 військових.
Зруйнована будівля ОДА / Фото Віталія Кіма
Дивіться відеозвернення Віталія Кіма: